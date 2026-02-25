Canlı
        George Gardi'den flaş transfer itirafı: Kenan Yıldız ve Lookman! - Galatasaray Haberleri

        George Gardi'den flaş transfer itirafı: Kenan Yıldız ve Lookman!

        Galatasaray'ın birçok yıldız transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 17:22
        1

        Galatasaray'ın bazı önemli transferlerinde payı bulunan aracı menajer George Gardi, Juventus ile oynanacak maç öncesi TuttoSport'a konuştu.

        2

        "MAAŞLI ÇALIŞAN DEĞİLİM"

        “Galatasaray'ın maaşlı çalışanı değilim. Önemli işler yapıldı ve Galatasaray'ın saygısını korumaya devam etmeyi umuyorum...”

        3

        "LOOKMAN'I GETİREMEDİM"

        En büyük pişmanlığınız? Kaçırdığınız fırsat?

        George Gardi: "Özellikle üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda, bazı transferlerin sonuçlanmaması normaldir. Bunun sayısız değişkeni ve koşulu vardır. Geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti."

        4

        "KENAN'I G.SARAY'A İSTEDİK, 7 MİLYON EURO"

        Peki ya Kenan Yıldız? Üç yıl önce, eski Juventus sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın teklifinden ikna olmuş görünüyordu...

        George Gardi: "O zamanlar Kenan Yıldız bir gençti, Juventus'un Primavera takımında oynayan ve Next Gen'de boy göstermeye başlayan, reşit olmak üzere olan bir gençti. Müthiş bir yetenek, ancak henüz tam olarak açığa çıkmamış bir yetenek. Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventus ile görüştüm. Rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı; Juventus 7 milyon istiyordu ancak menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim, ancak o noktada oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanarak artmıştı."

        5

        OSIMHEN TRANSFERİ

        Osimhen transferinin son anda suya düşebileceğini hiç düşündünüz mü?

        George Gardi: “Bu risk kesinlikle vardı. Özellikle ilk yıl, kiralık olarak geldiğinde. Zaman acımasızca geçiyordu. Çok karmaşık bir ”bulmaca"ydı; sorunlar vardı, imzalar gelmiyordu, UEFA listesi ertesi gün kapanıyordu... Napoli havaalanında telefonla görüşmeler yaparak geçirdiğim saatleri hatırlıyorum, o sırada İstanbul havaalanında binlerce Türk taraftar bekliyordu ve ben “Ya şimdi bir şey ters giderse...” diye düşünüyordum."

        6

        "JUVE - G.SARAY MAÇI İÇİN TAHMİNİNİZ NEDİR?"

        "Çok zor bir maç, tur atlamak hem sportif hem de ekonomik açıdan tüm kulüpler için önemli bir dönüm noktası. O kadar önemli ki, üç gol farkla önde olmak bir avantaj sağlıyor ama maçın bittiği anlamına gelmiyor. Teknik direktör, takımın hafife alınmaması için ne yapması gerektiğini bilecektir. Galatasaray'ın gol atarak maçı daha yönetilebilir hale getirmesini umuyorum."

        7

        "KİMSE O AĞIR VE ACI YENİLGİYİ UNUTMAZ"

        Şu anki Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, Juve için cesaret verici, Gala için ise endişe verici bir örnek var: Geçen Eylül ayında Frankfurt'ta, sarı-kırmızılılar Eintracht sahasında Yunus Akgün'ün golüyle hızlı bir başlangıç yaptı, ancak Almanlar kırk dakikadan biraz fazla bir sürede beş gol attı...

        George Gardi: "Kimse o ağır ve acı yenilgiyi unutmaz. Bugün bile Galatasaray'ın soyunma odasında bir uyarı olarak yankılanıyor; o hataları tekrarlamayın. Ancak bunun, lig aşamasının ilk 8 maçından biri olan tek maçlık bir karşılaşma olduğunu ve bir sonraki tura geçmek için oynanan eleme turu maçları olmadığını belirtmek gerekir.“

