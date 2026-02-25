George Gardi'den flaş transfer itirafı: Kenan Yıldız ve Lookman!

"KİMSE O AĞIR VE ACI YENİLGİYİ UNUTMAZ"

Şu anki Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, Juve için cesaret verici, Gala için ise endişe verici bir örnek var: Geçen Eylül ayında Frankfurt'ta, sarı-kırmızılılar Eintracht sahasında Yunus Akgün'ün golüyle hızlı bir başlangıç yaptı, ancak Almanlar kırk dakikadan biraz fazla bir sürede beş gol attı...

George Gardi: "Kimse o ağır ve acı yenilgiyi unutmaz. Bugün bile Galatasaray'ın soyunma odasında bir uyarı olarak yankılanıyor; o hataları tekrarlamayın. Ancak bunun, lig aşamasının ilk 8 maçından biri olan tek maçlık bir karşılaşma olduğunu ve bir sonraki tura geçmek için oynanan eleme turu maçları olmadığını belirtmek gerekir.“