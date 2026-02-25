Canlı
        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara üşüyecek! | Son dakika haberleri

        Marmara'da hava sıcaklığı hissedilir derece azalacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 20:30
        Marmara üşüyecek!

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

        Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Yağışların genellikle yağmur, bu gece saatlerinden sonra Trakya ve İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur; yarın (perşembe), cuma ve cumartesi günlerinde Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte, 01.03.2026 pazar günü itibarıyla yerini yağışsız bir periyoda bırakacağı öngörülmektedir. Bu periyotta özellikle yer yer pus ve sis gibi görüş mesafesini azaltan meteorolojik hadiselerin görülmesi beklenmektedir. Bu durumlara bağlı olarak atmosferdeki kirletici maddelerin artışı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

        Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren artacağı belirtilen açıklamada, "Mevsim normalleri civarında yer yer mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilmektedir. Yağışsız dönemde gündüz sıcaklıkların da bir miktar artış beklenmesine rağmen, gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülmektedir. Düşük sıcaklıklar ve kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olayları meydana gelebileceğinden, ulaşımda aksamalar ile zirai faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya ilişkin hazırlanacak ve yayımlanacak meteorolojik tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Bölgede 26 Şubat - 05 Mart 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

        “İstanbul 2 derece, Edirne ve Kırklareli eksi 2 derece, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya 0 derece, Yalova 3 derece.”

