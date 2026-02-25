Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya dönük saldırılarını artırarak sürdürüyor. 11 Ekim'den bu yana 615 Filistinli şehit 2 bine yakın Filistinli kardeşimiz yaralandı. İnsani yardımların girişinde halen ciddi güçlükler yaşanıyor. Refah sınır kapısında kısıtlamalar, zulümler maalesef devam ediyor.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ TÜM MÜSLÜMANLARA ÖRNEK OLUYOR"

Kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha imanlarıyla tüm müslümanlara örnek oluyor. Bu mübarek günlerin en başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında onurunu, haysiyetini korumak için mücadele edenlere vesile olmasını cani gönülden diliyorum.

Cenab-ı Allah Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Helal kazanç medeniyetimizin tam merkezinde yer alan kutsal kavramlardır. Bu kavramlar adalette, hakkaniyetle, refahla yoğrulmuş tarihimizin köşe taşlarıdır. Ahi teşkilatı, loncalarımız sadece işçi ile işverenin hukukunu korumakla kalmamış, toplumsal düzenin en sağlam teminatlarından biri olmuştur.

"DENGELİ, SAĞDUYULU ÇABA HARCADIK" Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik. Hedefimiz işçi, işveren, kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışın en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi kazandırmak oldu. Ne sermaye düşmanlığı yaptık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, sağduyulu, rasyonel politikalarla işçi, memur, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini düzeltmek için çaba harcadık. Devrim niteliğinde adımlar attık. Reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara biz son verdik. İş sağlığı ve güvenliği kanununu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp, iptal ettirdiği toplu sözleşme kararnamesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

“ÇOCUKLARIN RAMAZAN'I DOYA DOYA TENEFFÜS ETMESİNE ÇİRKİN VE ÇİRKEF İFADELERLE SALDIRIYORLAR” Kamu çalışanlarımız artık Cuma izni, Hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Yıllarca örselenen yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemeler ülkemizde kimi çevrelerini ciddi manada rahatsız ettiklerini görüyoruz. Din ve vicdan hürriyetine sahip olunması, inancını kamusal alanda özgürce yaşaması nedense bunlara dokunuyor ve adeta zıvanadan çıkarıyor. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bin yıldır ilayı kelimetullahın sancaktarlığını yükseltmiş ülkede işçi, memur, üniversite öğrencilerin Cuma'ya gitmesine çocukların Ramazan'ı doya doya teneffüs etmesine çirkin ve çirkef ifadelerle saldırıyorlar. Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri darbe girişimlerine cuntacılara tetikçilik yapmak dışında görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi sindiremeye, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın biz toplumun hak ve özgürlüklerini geliştirmeye odaklanıyoruz, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz.

"SİYASİ EMELLERİ İÇİN EMEĞİ VE EMEKÇİYİ İSTİSMAR EDENLERDEN OLMADIK" Çalışma hayatına genç yaşlarında İETT'de işçi olarak adım atmış bir Cumhurbaşkanı olarak alın terinin değerini çok iyi bilirim. İster özel sektörde ister kamuda helal rızık peşinde koşmanın nasıl mücadele gerektirdiğini gayet iyi bilirim. Aynı şekilde çalışmak, üretmek, ülkemiz ekonomisine katkı sunmak kadar emeğin karşılığını almanın ehemmiyetinin bilincindeyiz. Bazıları gibi siyasi emelleri için emeği ve emekçiyi istismar edenlerden olmadık. Meydanlarda bol keseden vaat dağıttığı halde sözlerini unutanlardan olmadık. Kendi işçisi eylem yaparken tropik adalarda zevk-ü sefada keyif çatanlar gibi olmadık. Sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın, 86 milyonun emanetini taşıdığımızın şuuruyla hareket ettik. "ÇALIŞANLARIMIZI DESTEKLEDİK, GÜÇLENDİRDİK" Maaş artışları, disiplin affı, refakat izni, ek ödemeler gibi alanlarda yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın özlük haklarını iyileştirdik. Kamu görevlilerimizin ücret artış oranları, zam ve tazminatları, sosyal destekleri enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi yeni haklardan istifade etmelerini temin ettik. İlaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik.