Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt

Sezen Aksu'nun, Bursa'da veteriner olan F.S. Yıldırım ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Aksu'nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, aşk iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İddiayı yalanlayan Gülsaran, "Müvekkilim Sezen Aksu hakkında çıkan aşk iddiası uydurma dedikodulardan ibarettir" dedi.

Sezen Aksu, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. 6 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Aksu, gazetecilerin, "Sizi tekrar sahnelerde görecek miyiz?" sorusuna yanıt vermedi.

Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sezen Aksu’nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Müvekkilim, bir taraftan kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte; teyit edilmemiş, ‘dediydim-dediydi’ düzeyindeki gerçek dışı haberlerin, kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali ve dolayısıyla bir haksızlık olduğu kanaatindedir. Kendisi; haber yapılacak ve ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular olduğunu ciddiyetle önemsemektedir. Haberi yapanlara, bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için 'Allah da onları güldürsün' dileklerini ileterek; herkese neşesi bol, ümidi daim, gerçek gündemler temenni etmektedir. Merak edenlerin bilgisine saygı ve sevgiyle sunulur" ifadelerini kullandı.