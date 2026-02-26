Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa'da volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı

        Şanlıurfa'da volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı

        Şanlıurfa Viranşehir'de jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Karacadağ'daki volkanik bazalt taşlarının altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 00:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucunda kırsal bölgede belirlenen 8 adrese, jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Karacadağ’ın volkanik bazalt taşlık alanlarında dedektör köpekle yapılan aramalarda; 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildi.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adliyeden çalınan altınların kaynağı ortaya çıktı

        İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet deposundan çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildiği ortaya çıktı  

        #Şanlıurfa
        #Viranşehir
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon