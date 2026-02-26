Şanlıurfa'da volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucunda kırsal bölgede belirlenen 8 adrese, jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Karacadağ’ın volkanik bazalt taşlık alanlarında dedektör köpekle yapılan aramalarda; 8 uzun namlulu piyade tüfeği, 10 tabanca, 12 otomatik av tüfeği, 4 av tüfeği, 59 şarjör ve 1271 fişek ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.