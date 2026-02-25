UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Uzatmalara giden mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Manuel Locatelli (p), 70'de Federico Gatti ve 83. dakikada ise Weston McKennie kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Lloyd Kelly, 48. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

G.SARAY'IN GOLLERİ UZATMALARDA GELDİ

Bu sonucun ardından toplam skor 5-5'e gelirken maç uzadı. Uzatmalarda sarı-kırmızılılar 105+1. dakikada Victor Osimhen ve 119'da Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan sürede başka ol çıkmadı ve Cimbom, 12 sezonun ardından adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

RAKİP LIVERPOOL VEYA TOTTENHAM Son 16'ya yükselen temsilcimizin bu turdaki muhtemel rakipleri ise Liverpool veya Tottenham... Sarı-kırmızılıların rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek. REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı. 3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı. 10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı. REKLAM 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi. 37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.