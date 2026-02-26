Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır" | Dış Haberler

        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"

        İran'ın ABD ile yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde devam edecek nükleer görüşmeler öncesinde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan yüzde 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 00:54
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın, müzakereler hakkında bilgi sahibi bir Arap diplomata dayandırdığı haberinde, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,6'ya düşürmeyi teklif edeceği öne sürüldü.

        Habere göre, İran'ın teklifine vakıf olan Arap diplomat, Tahran'ın 2015'teki nükleer anlaşmada kararlaştırılan seviyeye benzer şekilde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'tan yüzde 3,5'ta düşürmeyi teklif edeceğini aktardı.

        Arap diplomat, ABD'nin önceki turda "sıfır zenginleştirme" ilkesinde ısrarcı olmadığını, İran'ın yarınki müzakere turunda uranyum zenginleştirmeyi 7 yıl süreyle askıya almayı önereceğini savundu.

        Washington yönetiminin bu taahhüdün 10 yıl olmasını istediği ve bu konunun müzakerelere dahil edileceğini belirten kaynak, İran'ın sadece zenginleştirme oranını düşürmeye razı olduğunu, mevcut zenginleştirilmiş uranyumu ise ülke dışına çıkarmayı reddettiğini, ancak ABD'nin zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasında ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

        İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

        İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

        ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

        İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

        Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

        Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor

        Edirne'de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristandaki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu

