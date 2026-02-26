Spor yazarları Juventus-Galatasaray maçını değerlendirdi

"OSIMHEN GALATASARAY'IN KALBİ"

Levent Tüzemen (Sabah): Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı yıldız, 120 dakika sahada kalırken yenilgiyi kabullenmeyen ve tüm arkadaşlarına ortak olacak bir mücadele ortaya koydu. Osimhen bir kez daha büyük bir karakter olduğunu, kazandığı paranın anasının ak sütü gibi hak ettiğini sadece G.Saray'lılara değil, golcü arayan kulüplere de gösterdi. Savunmaya geldi, top çıkardı, ikili mücadelelere girdi, top kazandı. İtalya'da Juventus'a karşı evinde atamadığı golü G.Saray formasıyla gerçekleştirdi.