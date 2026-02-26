Spor yazarları Juventus-Galatasaray maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen turlayan taraf oldu. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Juventus-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"İLK MAÇTAKİ AVANTAJ SON 16'YA TAŞIDI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Uzatma anlarında gol canavarı Osimhen ve Barış Alper'in golleri ile turu geçtik. Osimhen ve Barış Alper yıldızlaştı, Uğurcan Çakır da muazzam kurtarışları kalesinde duvar ördü. İlk maçtaki büyük avantaj, bizi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı! İyi ki Juventus'u Rams Park'ta paramparça etmişiz!
"OSIMHEN GALATASARAY'IN KALBİ"
Levent Tüzemen (Sabah): Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı yıldız, 120 dakika sahada kalırken yenilgiyi kabullenmeyen ve tüm arkadaşlarına ortak olacak bir mücadele ortaya koydu. Osimhen bir kez daha büyük bir karakter olduğunu, kazandığı paranın anasının ak sütü gibi hak ettiğini sadece G.Saray'lılara değil, golcü arayan kulüplere de gösterdi. Savunmaya geldi, top çıkardı, ikili mücadelelere girdi, top kazandı. İtalya'da Juventus'a karşı evinde atamadığı golü G.Saray formasıyla gerçekleştirdi.