Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haber! Meteoroloji'den 29 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak - 26 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 29 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu; Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 07:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Kısmen Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Karla karışık yağmurlu

        Adana

        Bulutlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 24 Şubat 2026 (Seçmen Profillerine Göre Oy Tercihleri Nasıl Şekilleniyor?)

        Oy vermemek - kararsızlık; bir tercih mi, çaresizlik mi? Anketler ne söylüyor? O seçmen neden "hiçbiri" diyor? Kararsızlar neden bu kadar arttı? Kararsız seçmende patlama var. Sokağın esas gündemi ne? Sokağın gözünde politika nerede? Seçmen kendini yalnız mı hissediyor? İnandırıcı siyasetin kriterle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon