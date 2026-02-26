Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda Juventus ağlarına 1 gol kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihine geçti.
Giriş: 26.02.2026 - 02:07 Güncelleme:
1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla geçen Galatasaray'da Victor Osimhen, eşleşmede gösterdiği performansla turu getiren oyuncuların başında geldi.
2
Nijeryalı yıldız deplasmandaki maçta 1 gol kaydederken; bu skor sonrası sarı-kırmızılıların tarihine geçti.
3
27 yaşındaki santrfor, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
4
İşte G.Saray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
5
5- GHEORGHE HAGI
10 gol
6
4- MARIO JARDEL
11 gol