Okan Buruk: Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!

"HEM ÜZÜLDÜM, HEM ŞAŞIRDIM"

Açıklamalarına basın toplantısında devam eden Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kalıp dizilişi değiştikten sonra biz oyunu da kaybettik en çok üzüldüğüm kısım bu. Kenarda hem üzüldüm, hem şaşırdım. Oyuncularımızın performansı da düşük kaldı. Teknik adam için takımı düzeltmek için güzel bir gece oldu bu da son 16'da işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Eksiklerimizi görmek için benim adıma da önemli bir gece oldu. Oyuncularımla bunu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.