Okan Buruk: Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan ekibi Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un maç sonu ifadeleri şöyle:
"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyum. Buna şükrediyorum. Bunun değerini bilmek lazım. Ama özellikle 11'e 10 kaldıktan sonra sanki rakibimiz 11 kişi, biz 10 kişiymişiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Tabii bu da teknik adamı bazen oyun içinde çaresiz bırakıyor."
"Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."
"Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim."
"HEM ÜZÜLDÜM, HEM ŞAŞIRDIM"
Açıklamalarına basın toplantısında devam eden Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kalıp dizilişi değiştikten sonra biz oyunu da kaybettik en çok üzüldüğüm kısım bu. Kenarda hem üzüldüm, hem şaşırdım. Oyuncularımızın performansı da düşük kaldı. Teknik adam için takımı düzeltmek için güzel bir gece oldu bu da son 16'da işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Eksiklerimizi görmek için benim adıma da önemli bir gece oldu. Oyuncularımla bunu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.
"JUVENTUS'U ELEMEK DEĞERLİ"
Deneyimli çalıştırıcı, son 16'ya yükselmenin değerli olduğunu söyleyerek "Bir önceki maçın performansına bakarsanız "Galatasaray finale gider" dersiniz ama bu maça bakarsanız "Galatasaray hiçbir yere gidemez" dersiniz. Hayalimiz bu turu geçmekti. Juventus'u elemek değerli. Şimdi gelecek tura bakacağız." ifadelerini kullandı.
"YUNUS'UN AĞRILARI VARDI"
Okan Buruk, Yunus Akgün'ü oyuna neden alamadığını açıklayarak "11'e 10 kaldıktan sonra iki değişiklik yaptık. Juventus'un hem başlayan hem de devam eden kanatları harika oynadı. Sallai'nin kartı vardı, temaslı oynadığı için onu değiştirdim. Yunus'u kullanamadım çünkü ağrıları vardı. Oynamak istemeyen oyunculardan biriydi." dedi.