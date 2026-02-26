Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Turu geçtik ama çok büyük ders aldık! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan ekibi Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 02:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Okan Buruk'un maç sonu ifadeleri şöyle:

        2

        "Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyum. Buna şükrediyorum. Bunun değerini bilmek lazım. Ama özellikle 11'e 10 kaldıktan sonra sanki rakibimiz 11 kişi, biz 10 kişiymişiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Tabii bu da teknik adamı bazen oyun içinde çaresiz bırakıyor."

        3

        "Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."

        4

        "Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim."

        5

        "HEM ÜZÜLDÜM, HEM ŞAŞIRDIM"

        Açıklamalarına basın toplantısında devam eden Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kalıp dizilişi değiştikten sonra biz oyunu da kaybettik en çok üzüldüğüm kısım bu. Kenarda hem üzüldüm, hem şaşırdım. Oyuncularımızın performansı da düşük kaldı. Teknik adam için takımı düzeltmek için güzel bir gece oldu bu da son 16'da işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Eksiklerimizi görmek için benim adıma da önemli bir gece oldu. Oyuncularımla bunu paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

        6

        "JUVENTUS'U ELEMEK DEĞERLİ"

        Deneyimli çalıştırıcı, son 16'ya yükselmenin değerli olduğunu söyleyerek "Bir önceki maçın performansına bakarsanız "Galatasaray finale gider" dersiniz ama bu maça bakarsanız "Galatasaray hiçbir yere gidemez" dersiniz. Hayalimiz bu turu geçmekti. Juventus'u elemek değerli. Şimdi gelecek tura bakacağız." ifadelerini kullandı.

        7

        "YUNUS'UN AĞRILARI VARDI"

        Okan Buruk, Yunus Akgün'ü oyuna neden alamadığını açıklayarak "11'e 10 kaldıktan sonra iki değişiklik yaptık. Juventus'un hem başlayan hem de devam eden kanatları harika oynadı. Sallai'nin kartı vardı, temaslı oynadığı için onu değiştirdim. Yunus'u kullanamadım çünkü ağrıları vardı. Oynamak istemeyen oyunculardan biriydi." dedi.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon