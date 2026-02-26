7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor! Nedir bu "overthink" problemi? Nasıl durdurulur?

GECE UYKULARINI BÖLEN BELİRTİLER

Gece uyumaya çalışırken geçmişteki konuşmaların sürekli akla gelmesi en yaygın belirtilerden biridir. Aynı zamanda "Acaba şöyle mi demek istedi?", "Ya böyle olursa?" gibi sorularla zihni sürekli meşgul etmek, en ufak bir eleştiriyi günlerce kafaya takmak ve hata yapma korkusuyla harekete geçememek overthinking krizlerinin en net habercileridir.