İftar sofrasının vazgeçilmezi hurma: Sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Oruç açarken ilk lokmanın hurma olması tesadüf değil. Doğal şeker içeriğiyle hızlı enerji veren hurma, kan şekerini dengelerken kalp ve bağırsak sağlığını da korumaya yardımcı oluyor.

HURMA NEDİR VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Hurma, çoğunlukla kurutularak tüketilen, besin değeri yüksek ve doğal olarak tatlı bir meyvedir. İçerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde özellikle kalp ve akciğer sağlığını destekler. Hem taze hem de kuru formda tüketilebilir.

Ortalama büyüklükte bir adet kuru hurmanın besin değerleri şöyledir:

Kalori: 20 kcal

Toplam yağ: 0,03 g

Toplam karbonhidrat: 5,33 g

Diyet lifi: 0,6 g

Şeker: 4,5 g

Protein: 0,17 g

B6 vitamini: 0,012 mg

Demir: 0,07 mg

Magnezyum: 3 mg

Potasyum: 47 mg

Bunlara ek olarak hurma; A ve C vitamini ile manganez açısından da zengindir. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde kanser, felç, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

UYARI: Bazı kişilerde hurmaya karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca kurutulmuş hurmalarda bulunan sülfit bileşikleri hassas bireylerde alerjik belirtilere yol açabilir. Ağız ve dilde kaşıntı, hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünde bir uzmana danışmak önemlidir.

HURMA NASIL TÜKETİLİR? Hurma oldukça pratik ve çok yönlü bir besindir. Tatlı ya da tuzlu birçok tarifte kullanılabilir. Atıştırmalık olarak: Badem, ceviz veya Antep fıstığı ile birlikte tüketilebilir. Salatalarda: Doğranmış veya dilimlenmiş hurma, salatalara doğal bir tatlılık katar. İçeceklerde: Muz ile karıştırılarak doğal ve besleyici bir smoothie hazırlanabilir. Enerji toplarında: Fındık, yulaf, Hindistan cevizi ve benzeri malzemelerle karıştırılarak pişirmeden enerji topları yapılabilir. Taze hurmalar buzdolabında hava geçirmez kapta aylarca saklanabilir; dondurucuda ise daha uzun süre dayanır. Kurutulmuş hurmalar ise uygun koşullarda yaklaşık bir yıl, dondurulduğunda ise yıllarca muhafaza edilebilir. HURMANIN SİNDİRİME FAYDALARI Hurma, yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Düzenli tüketimi kabızlığı hafifletmeye yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzenli çalışması, dolaylı olarak karaciğer ve böbrek sağlığını da destekler. KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR Hurma, doğal bir şeker türü olan fruktoz içerir ve düşük glisemik indeksli bir besindir. İçerdiği lif ve antioksidanlar sayesinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz. Bu özelliğiyle rafine şekere alternatif olarak tercih edilebilir. Ancak kalori değeri yüksek olduğundan ölçülü tüketilmesi önemlidir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Lif, potasyum ve antioksidan bakımından zengin olan hurma; atardamar sağlığını korumaya yardımcı olur. Kolesterol içermemesi ve tansiyonu dengeleyici etkisi sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltmaya katkı sağlar. KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUMA SAĞLAR Hurma; polifenoller ve lignanlar gibi güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu maddeler, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir. BEYİN FONKSİYONLARINI DESTEKLER B vitamini içeriği sayesinde hurma, beyin sağlığını destekler. Düzenli tüketiminin nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkisi olabileceği ve Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. KEMİK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR Hurma; magnezyum, manganez, bakır ve selenyum gibi kemik sağlığı için önemli mineralleri içerir. Ayrıca K vitamini ve bor içeriği sayesinde kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur ve osteoporoz riskini azaltabilir. CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR C ve D vitamini içeriği sayesinde hurma, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı etkileriyle bilinir ve melanin birikimini azaltarak cilt görünümünü destekler. KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR Yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Sabahları, özellikle egzersiz öncesinde tüketildiğinde enerji verir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ancak kalori içeriği göz önünde bulundurularak porsiyon kontrolü yapılmalıdır.