        SON DAKİKA: Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma | Son dakika haberleri

        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!

        Ordu'da, kuyumcu dükkanına girip, çalışanı etkisiz hale getirip, 5 kilo altın çaldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 28 yaşındaki Cumhur Yılmaz, hakim karşısına çıktı. Yılmaz savunmasında, sanal kumar borcu olduğunu, bu nedenle suçu işlediğini söyledi

        Giriş: 26.02.2026 - 07:21
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl 25 Kasım'da meydana gelen olayda; başında kask ile bir kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz (28), ilk kez hakim karşısına çıktı.

        BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN YAPMIŞ

        DHA'daki habere göre Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasına iş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi'den özür dileyerek başlayan tutuklu sanık Yılmaz, borçlarını kapatmak için suçu işlediğini ileri sürdü.

        200-300 MİLYON LİRALIK BORÇ

        200-300 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, sanal kumar oynayarak borçlarını kapatmaya çalıştığını ancak durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Yılmaz, "Kimseden yardım alamadım. Alacaklılar kapıma dayandı. Eşime mesajlar atıldı. Çok pişmanım. Eşimi ve çocuğumu kaybetmek istemiyorum" dedi.

        HAKİM: YAPTIĞIN DAHA MI İYİ OLDU

        Sanık, olay sırasında kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, silahında tek mermi bulunduğunu ve soygunu gerçekleştirememesi halinde intihar etmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

        Mahkeme başkanının, "Bir kamu görevlisi olarak yaptığınla daha mı iyi oldu?" sorusuna "Hayır efendim" yanıtını verdi.

        İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

        Mahkeme başkanının iş yeri sahibine "Şikayetçi misiniz?" sorusu üzerine Yılmaz Şerbetçi, şikayetçi olduğunu belirtti.

        Müşteki avukatları, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmamasını talep ederek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

        "PİŞMANLIĞIN DİKKATE ALINMASI" TALEBİ

        Sanık avukatı ise müvekkilinin daha önce temiz bir sicile sahip olduğunu, ailesi bulunduğunu ve kumar bağımlılığı nedeniyle bu noktaya geldiğini belirterek, pişmanlığının dikkate alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosya kapsamının genişletilmesi ve sanığın babasının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

