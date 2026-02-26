Canlı
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu - Magazin haberleri

        Ünlülerin Galatasaray coşkusu

        Galatasaray, Juventus'u 7-5 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi; ünlü isimler sosyal medyadan coşkularını paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 01:52
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Uzatmalara giden mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.

        Maçı, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile arkadaşları birlikte izledi.

        Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası ünlü isimler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini takipçileriyle paylaştı.

        Çiğdem Batur

        Yaşar İpek

        Almila Ada

        Serkay Tütüncü

        Şahan Gökbakar

        Ecem karavus

        Barış Falay

        Anıl Altan

