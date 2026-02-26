Ünlülerin Galatasaray coşkusu
Galatasaray, Juventus'u 7-5 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi; ünlü isimler sosyal medyadan coşkularını paylaştı
Giriş: 26.02.2026 - 01:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Uzatmalara giden mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı.
Maçı, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile arkadaşları birlikte izledi.
Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası ünlü isimler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini takipçileriyle paylaştı.
Çiğdem Batur
Yaşar İpek
Almila Ada
Serkay Tütüncü
Şahan Gökbakar
Ecem karavus
Barış Falay
Anıl Altan
