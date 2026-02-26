Beyaz Saray'dan ayrılmalarının üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra Bill ve Hillary Clinton, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturması kapsamında bir kez daha hukuki hesaplaşmanın eşiğinde.

Clinton çifti, ifade vermeye hazırlanıyor. Hillary Clinton'ın 26 Şubat Perşembe, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat Cuma günü ifade vermesi bekleniyor.

Aylar boyunca Cumhuriyetçilerin kendilerine yönelik bir siyasi planı olarak nitelendirdikleri bu süreçte ifade vermemek için yoğun çaba gösterdiler. Ancak Temsilciler Meclisi'nin kendilerini Kongre'ye karşı cezai saygısızlıkla suçlamak üzere iki partili bir oylamaya ilerlemesi üzerine ifade vermeyi kabul ettiler.

Clintonlara, sorgulama sırasında hangi başlıkların ele alınabileceğine ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışan avukatları David Kendall ve Cheryl Mills'in eşlik etmesi bekleniyor. Yetkililer, ekipten başka kimlerin ifade sırasında hazır bulunacağının net olmadığını belirtti.

NE BİLİNİYOR? CNN International'ın incelemesine göre, Bill Clinton'ın Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği belirtiliyor. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalarda jakuzi içinde kadınlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile de fotoğrafları bulunuyor. Hillary Clinton ise Epstein ile hiç tanışmadığını söyledi. Bill Clinton, Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçlamayla kolluk kuvvetleri tarafından itham edilmedi. Sözcüsü, Clinton'ın 2019'da federal suçlamalarla tutuklanmadan önce Epstein'la bağlarını kopardığını ve herhangi bir suçtan haberdar olmadığını defalarca belirtti. Sürece aşina bir kaynağa göre, eski başkan ve avukatları Cuma günkü oturuma uzun bir sorgu beklentisiyle giriyor; bu sürenin, geçen hafta beş saat ifade veren Epstein'in iş ortağı Les Wexner'dan bile uzun olabileceği ifade ediliyor. İfadeler video kaydına alınacak ve Cumhuriyetçi komite personeli, kayıtları birkaç gün içinde yayımlamayı hedefliyor.