Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Esptein hakkında yürütülen soruşturması kapsamında bir kez daha hukuki hesaplaşmanın eşiğinde. Clinton çiftinin bugün ve yarın ifade vermesi bekleniyor
Beyaz Saray'dan ayrılmalarının üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra Bill ve Hillary Clinton, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturması kapsamında bir kez daha hukuki hesaplaşmanın eşiğinde.
Clinton çifti, ifade vermeye hazırlanıyor. Hillary Clinton'ın 26 Şubat Perşembe, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat Cuma günü ifade vermesi bekleniyor.
Aylar boyunca Cumhuriyetçilerin kendilerine yönelik bir siyasi planı olarak nitelendirdikleri bu süreçte ifade vermemek için yoğun çaba gösterdiler. Ancak Temsilciler Meclisi'nin kendilerini Kongre'ye karşı cezai saygısızlıkla suçlamak üzere iki partili bir oylamaya ilerlemesi üzerine ifade vermeyi kabul ettiler.
Clintonlara, sorgulama sırasında hangi başlıkların ele alınabileceğine ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışan avukatları David Kendall ve Cheryl Mills'in eşlik etmesi bekleniyor. Yetkililer, ekipten başka kimlerin ifade sırasında hazır bulunacağının net olmadığını belirtti.
NE BİLİNİYOR?
CNN International'ın incelemesine göre, Bill Clinton'ın Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği belirtiliyor. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan dosyalarda jakuzi içinde kadınlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile de fotoğrafları bulunuyor. Hillary Clinton ise Epstein ile hiç tanışmadığını söyledi.
Bill Clinton, Epstein ile bağlantılı herhangi bir suçlamayla kolluk kuvvetleri tarafından itham edilmedi. Sözcüsü, Clinton'ın 2019'da federal suçlamalarla tutuklanmadan önce Epstein’la bağlarını kopardığını ve herhangi bir suçtan haberdar olmadığını defalarca belirtti.
Sürece aşina bir kaynağa göre, eski başkan ve avukatları Cuma günkü oturuma uzun bir sorgu beklentisiyle giriyor; bu sürenin, geçen hafta beş saat ifade veren Epstein'in iş ortağı Les Wexner'dan bile uzun olabileceği ifade ediliyor. İfadeler video kaydına alınacak ve Cumhuriyetçi komite personeli, kayıtları birkaç gün içinde yayımlamayı hedefliyor.
"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE OLMAMALI"
Epstein mağdurları ve avukatları, özellikle eski başkanın ifade vermesinin önemli olduğunu belirtti. Dosyalarda bir ismin geçmesinin ya da Kongre'yle işbirliği yapılmasının tek başına suç anlamına gelmediğini vurguladılar.
Çok sayıda mağduru temsil eden avukat Jennifer Plotkin, "Epstein ile bağlantısı vardı. Ülkemizin başkanıydı. Mağdurlar bu bağlantıyı biraz daha iyi anlamak istiyor. Hiç kimse hukukun üstünde olmamalı. Geçerli bir celp aldıysanız, buna uymalısınız." dedi.
Clintonların sözcüleri CNN'in yorum taleplerine yanıt vermedi.
İFADELER KAÇ KEZ ERTELENDİ?
Öte yandan çiftin ifadeleri bugüne kadar birkaç ertelendi. Bill Clinton'ın ifadesi ilk olarak Ekim ayında talep edildi. Ardından 17 Aralık'a ertelendi ancak Clinton bir cenazeye katılması gerektiğini belirterek bu tarihi reddetti. Komite Ocak ayı için uygun tarih önermesini istedi; Clinton yine katılmadı. Bunun üzerine 13 Ocak tarihli yeni bir celp çıkarıldı fakat Clinton ifade vermeye gitmedi.
Hillary Clinton'ın ifadesi de başlangıçta Ekim ayında planlandı, ardından 18 Aralık'a ertelendi. O da cenaze gerekçesiyle katılmadı. Aynı süreç tekrarlandı: Ocak için tarih önerisi istendi, reddedildi, yeni celp çıkarıldı ve ifade gerçekleşmedi.