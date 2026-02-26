Canlı
        SON DAKİKA: Tam 11 gün sonra... Kahreden acı anneyi de aldı | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Tam 11 gün sonra... Kahreden acı anneyi de aldı!

        Bolu'da, geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un annesi Mine Konuk, çocuğunun mezar ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Bolu'da, 14 Şubat'ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        MEZAR ZİYARETİNDE FENALAŞTI

        Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİ DURUMU AĞIRLAŞTI

        Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ankara'da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk'tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

        #Bolu
        #Son dakika haberler
