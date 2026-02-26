Tam 11 gün sonra... Kahreden acı anneyi de aldı!
Bolu'da, geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un annesi Mine Konuk, çocuğunun mezar ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Bolu'da, 14 Şubat'ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MEZAR ZİYARETİNDE FENALAŞTI
Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ DURUMU AĞIRLAŞTI
Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ankara'da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk'tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.