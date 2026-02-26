Canlı
        Haberler Dünya Gazetecileri Koruma Komitesi: 2025, gazeteciler için en ölümcül yıl oldu, en fazla öldüren İsrail | Dış Haberler

        Gazetecileri Koruma Komitesi: 2025, gazeteciler için en ölümcül yıl oldu, en fazla öldüren İsrail

        Merkezi New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi, 2025 yılının gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu açıkladı. Raporda, geçen yıl hayatını kaybeden 129 gazeteciden 86'sının İsrail'in saldırılarında öldüğünü vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:10
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu

        Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılının gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu açıkladığı raporda, geçen yıl yaşamını yitiren 129 gazeteciden 86’sının İsrail kaynaklı saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

        Merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan CPJ, kayıt tutmaya başladıkları 30 yılı aşkın sürede 2025’in gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu vurguladı.

        "2025’te Rekor Sayıda 129 Basın Mensubu Öldürüldü, Ölümlerin Üçte İkisi İsrail Kaynaklı" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

        Raporda, geçen yıl basın mensuplarının dörtte üçten fazlasının "çatışma ortamlarında" hayatını kaybettiği belirtildi.

        Yapılan ilk 5 sıralamada ölümler, İsrail saldırılarında 86, Sudan’daki saldırılarda 9, Meksika’daki saldırılarda 6, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 4 ve Filipinler’de 3 gazeteci olarak kayıtlara geçti.

        İSRAİL "ÖNEMLİ İSTİSNA"

        Liste başındaki İsrail'in basın mensuplarının öldürülmesiyle ilgili "açık ara önde olduğuna" dikkat çekilen raporda, "Diğer ülkelerdeki sayılar İsrail'e kıyasla hala çok düşük. İsrail önemli bir istisna teşkil etmekte. Dünya genelinde gazeteci ölümlerinin artmasının temel nedeni, basına yönelik saldırılarda süregelen cezasızlık kültürü." ifadesi kullanıldı.

        CPJ'nin 1992'de belgelemeye başlamasından bu yana İsrail ordusunun "diğer tüm ordulardan daha fazla gazeteciyi hedef alan cinayet işlediği" kaydedilen raporda, İsrail saldırılarında geçen yıl öldürülen 86 basın mensubunun yüzde 60'ından fazlasının "Gazze'den haber yapan Filistinliler" olduğu vurgulandı.

        İHA İLE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI ARTTI

        2025 rakamlarındaki insansız hava araçlarıyla (İHA) öldürülen gazeteci sayısındaki artışın "açık bir uyarı işareti" olduğu belirtilen raporda, İHA'ların uzaktan kumanda edildiği ve hedefleri görsel olarak tespit edebildiğine dikkati çekildi.

        İHA saldırılarında 2023'te 2, 2024'te 21, 2025'te 39 gazetecinin öldürüldüğü bilgisine yer verilen raporda, son 3 yılda İsrail'in "İHA saldırılarıyla öldürülen gazetecilerin yaklaşık yüzde 75'inden sorumlu" olduğu kaydedildi.

        Raporda görüşüne yer verilen CPJ Üst Yöneticisi (CEO) Jodie Ginsberg, medyaya saldırıların, diğer özgürlüklere yönelik saldırıların önde gelen bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu cinayetleri önlemek ve failleri cezalandırmak için çok daha fazlası yapılmalı. Gazeteciler haberleri bildirdikleri için öldürüldüğünde hepimiz risk altındayız." ifadesini kullandı.

