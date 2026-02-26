Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü ve 'Rus kadınlarla' ilişki kabulü

Reuters

Gates'in çalışanlardan özür dilediği ve iki Rus kadınla ilişki kurduğunu kabul ettiği kaydediliyor.

Bill Gates bu kadınlarla kendi sosyal çevresi sayesinde tanıştığını da savundu.

Söz konusu toplantıda konuşulanları Wall Street Journal (WSJ) gazetesi haber yaptı.

Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamadaysa detaya girilmedi ve "Bill açık sözlü davrandı ve birçok soruyu ayrıntılı olarak yanıtladı" denildi.

Bill Gates'in bu toplantıda, "Hiçbir yasadışı şey yapmadım. Hiçbir yasadışı şey görmedim" dediği aktarılıyor.

Microsoft 70 yaşındaki kurucu ortağı, Epstein kurbanlarının hiçbiri tarafından yasadışı ya da yanlış bir davranışla suçlanmadı.

Gazete, Gates'in çalışanlarına, "Epstein ile zaman geçirmenin büyük bir hata olduğunu" söylediğini aktarıyor.

Milyarder iş insanı, Epstein'in "yanındaki kadınlarla hiçbir zaman vakit geçirmediğini" de savundu.

Gates'in çalışanlarına, "Yaptığım hata yüzünden bu işe karışan diğer insanlardan özür diliyorum" dediği aktarılıyor.

Wall Street Journal, bu toplantıda Epstein belgelerinden çıkan fotoğrafların da Gates'e sorulduğunu bildiriyor.

Gazeteye göre Gates, yüzleri sansürlenmiş kadınların Epstein'in asistanı olduğunu ve görüşmelerde sonra onun isteğiyle çekildiğini savundu.

Gates, vakıf çalışanlarına, Epstein ile 2011 yılında, reşit olmayan birini fuhuşa teşvik etmekten suçlu bulunmasından sonra tanıştığını kabul etti.

Epstein'ın seyahatlerini kısıtlayan "18 aylık bir durumun" farkında olduğunu, ancak pedofiliden hüküm giyen finansörün geçmişini düzgün bir şekilde kontrol etmediğini savundu.

Jeffrey Epstein 2008 yılında cinsel taciz suçlamalarından 18 ay hapis cezası almıştı.

Gates, 2014 yılına kadar Epstein ile görüşmeye devam ettiğini ve onunla yurt dışında zaman geçirdiğini kabul etti. Ancak Epstein'ın adasına hiç gitmediğini savundu.

Eski eşinin Epstein ile ilgili şüphelerini kendisine dile getirmesinden sonra bile onunla konuşmaya devam ettiğini anlatan Gates, "Hakkını vermek gerek, [Melinda] Epstein meselesine her zaman biraz şüpheyle yaklaşıyordu" dedi.