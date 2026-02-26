Canlı
        Haberler BBC Dünya Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü ve 'Rus kadınlarla' ilişki kabulü

        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü ve 'Rus kadınlarla' ilişki kabulü

        İsmi Jeffrey Epstein belgelerinde geçen milyarder iş insanı Bill Gates, kendi soyadını taşıyan vakfın çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, "yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi.

        BBC
        Giriş: 26.02.2026 - 12:56
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'in bir etkinlikte sahnede otururken çekilmiş arşiv fotoğrafı.Reuters

        İsmi Jeffrey Epstein belgelerinde geçen milyarder iş insanı Bill Gates, kendi soyadını taşıyan vakfın çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, "yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi.

        Gates'in çalışanlardan özür dilediği ve iki Rus kadınla ilişki kurduğunu kabul ettiği kaydediliyor.

        Bill Gates bu kadınlarla kendi sosyal çevresi sayesinde tanıştığını da savundu.

        Söz konusu toplantıda konuşulanları Wall Street Journal (WSJ) gazetesi haber yaptı.

        Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamadaysa detaya girilmedi ve "Bill açık sözlü davrandı ve birçok soruyu ayrıntılı olarak yanıtladı" denildi.

        Bill Gates'in bu toplantıda, "Hiçbir yasadışı şey yapmadım. Hiçbir yasadışı şey görmedim" dediği aktarılıyor.

        Microsoft 70 yaşındaki kurucu ortağı, Epstein kurbanlarının hiçbiri tarafından yasadışı ya da yanlış bir davranışla suçlanmadı.

        Gazete, Gates'in çalışanlarına, "Epstein ile zaman geçirmenin büyük bir hata olduğunu" söylediğini aktarıyor.

        Milyarder iş insanı, Epstein'in "yanındaki kadınlarla hiçbir zaman vakit geçirmediğini" de savundu.

        Gates'in çalışanlarına, "Yaptığım hata yüzünden bu işe karışan diğer insanlardan özür diliyorum" dediği aktarılıyor.

        Wall Street Journal, bu toplantıda Epstein belgelerinden çıkan fotoğrafların da Gates'e sorulduğunu bildiriyor.

        Gazeteye göre Gates, yüzleri sansürlenmiş kadınların Epstein'in asistanı olduğunu ve görüşmelerde sonra onun isteğiyle çekildiğini savundu.

        Gates, vakıf çalışanlarına, Epstein ile 2011 yılında, reşit olmayan birini fuhuşa teşvik etmekten suçlu bulunmasından sonra tanıştığını kabul etti.

        Epstein'ın seyahatlerini kısıtlayan "18 aylık bir durumun" farkında olduğunu, ancak pedofiliden hüküm giyen finansörün geçmişini düzgün bir şekilde kontrol etmediğini savundu.

        Jeffrey Epstein 2008 yılında cinsel taciz suçlamalarından 18 ay hapis cezası almıştı.

        Gates, 2014 yılına kadar Epstein ile görüşmeye devam ettiğini ve onunla yurt dışında zaman geçirdiğini kabul etti. Ancak Epstein'ın adasına hiç gitmediğini savundu.

        Eski eşinin Epstein ile ilgili şüphelerini kendisine dile getirmesinden sonra bile onunla konuşmaya devam ettiğini anlatan Gates, "Hakkını vermek gerek, [Melinda] Epstein meselesine her zaman biraz şüpheyle yaklaşıyordu" dedi.

        Gates ve eski eşi Melinda French Gates söz konusu vakfı birlikte kurdu. Çift, 27 yıllık evliliğin ardından 2021'de boşandı.

        Yeni belgelerin yayımlanmasının ardından Şubat ayı başında ABD'nin kamu yayıncısı NPR'da soruları yanıtlayan eski eşi Melinda Gates, "Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum" dedi. Belgelerde adı geçenlerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

        ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgelerde Bill Gates'in adı, Epstein'in taslak olarak hazırladığı anlaşılan fakat gönderip göndermediği belli olmayan iki e-postada geçiyor.

        İki e-posta da Epstein tarafından kendi e-posta adresine gönderilmiş.

        Bunlardan biri Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan istifa mektubu olarak yazılmış. Mektupta Epstein Gates'a "Rus kızlarla ilişki yaşamasının bir sonucu olarak" ilaç tedarik etmek zorunda kaldığından bahsediyor.

        Diğeri ise "Sevgili Bill" diye başlıyor. Epstein bu mektupta Gates'in arkadaşlıklarını bitirme kararına dair üzüntüsünü aktardıktan sonra cinsel yolla bulaşan hastalığını o dönem eşi olan Melinda'dan saklama girişimlerinden bahsediyor.

        İddiayı reddeden Gates, Epstein'ın kendisini tehdit etmeye veya karalamaya çalışıyor olabileceğini savunuyor.

