D-400 kara yolu kenarında 24 Şubat'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye giden ekipler hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cesedin Saliha T'ye ait olduğu tespit edilmişti.
Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
Antalya'da dün yol kenarında cansız bedeni bulunan 45 yaşındaki Saliha T.'nin ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayda gözaltına alınan kadının eşi M.T. ve oğlu Y.T. tutuklandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının, eşi ve oğlu tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre Zeytinada Mahallesi'nde Saliha T'nin (45) cesedinin yol kenarında bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi M.T. ve oğlu Y.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.
