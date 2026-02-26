Adalet Bakanı Gürlek: Meclis yasal adımlar atacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı olarak göreve başladığı ilk iki haftayı değerlendiren Akın Gürlek, “Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.” dedi.

Bakan Gürlek “Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak Bakan Yardımcılarında bir değişiklik yaşandı. Teşkilat içerisinde yeni değişiklikler olacak mı?” sorusuna ise “Olabilir. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak.” yanıtını verdi.

Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) bir değişiklik olmayacağını da söyleyip “Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz.” diye konuştu.

"SÜREÇ GÜZEL GİDİYOR, MEYVELERİNİ TOPLAMA AŞAMASINDAYIZ"

Bakan Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda işaret edilen yasal düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi. Gürlek “Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

“KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME OLMAZ”

İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabileceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek “Kişiye özel düzenleme olmaz.” dedi. Umut hakkı ile ilgili de konuşan Bakan Güler, süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE: BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarıyla ilgili de konuştu. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi. Gürlek şöyle konuştu:

“Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil.