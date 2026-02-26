Canlı
        İbrahim Tatlıses: Onlara miras bırakmayacağım - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses: Onlara miras bırakmayacağım

        İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak'a miras bırakmayacağını söyledi. Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım" dedi

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 10:29
        1

        İbrahim Tatlıses, uzun süredir aralarının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

        2

        Daha önce, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyen Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söyledi.

        3

        Tatlıses, Perihan Savaş’tan dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. 'Gel Konuşalım' programına açıklamalar yapan Tatlıses, İzmir’deki evinde yangın çıktığında 3 ay Akkaş’ın evinde kaldığını söyleyerek; "Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı" dedi.

        4

        Dilan Çıtak ise babasına tepki göstererek; "Hep maddi konulardan bahsediyor. Ben hastalandığımda neredeydi? Maddi değil, manevi olarak birazcık babalık yapsaydı" ifadelerini kullandı.

        5

        OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI?

        Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti.

        İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.

        6

        İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

        İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

        7

        Tatlıses'in, Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

        8

        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıktı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.

        9

        Ünlü türkücünün, Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

        10

        Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de Elif Ada adında bir kızı oldu.

        #İbrahim Tatlıses
