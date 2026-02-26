Canlı
        Son dakika: Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!

        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!

        Ardahan'da 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü. Olayda iş makineleri kar altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:41
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!

        Ardahan-Artvin kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde çığ düştü. Bölgedeki karla mücadele ekiplerinin iş makineleri kar altında kaldı.

        DHA'nın haberine göre kentte etkili olan kar yağışının ardından 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi’nde kar temizliği yapılan iş makinelerinin üzerine çığ düştü.

        Bölgeye, arama kurtarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi.

        İş makinelerinin çıkarılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun tipi sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü bildirildi.

