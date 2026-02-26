Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil millete başsağlığı diledi.

Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada, ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü nedeniyle, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu. HUDUT GÜVENLİĞİ Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 kişinin yakalandığını, 551 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirten Aktürk, "Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1074, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 10 bin 265 olmuştur." bilgisini verdi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli güvenliğin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini belirterek, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımızı, katliamın 34'üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaştığımızı ve her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü de şimdiden kutluyoruz." diye konuştu.

Gazze'de, Barış Kurulu'nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail'in ateşkes ihlallerinin sürdüğünü, insani krizlerin devam ettiğini belirten Aktürk, sözlerine şöyle devam etti: "Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, İsrail'in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir. Tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet ediyoruz." TATBİKATLARA YOĞUN KATILIM Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, NATO'nun 2026 içerisindeki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın başarıyla tamamlandığını hatırlattı. TSK'nın, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta, stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağladığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarımız müşterek harekat anlayışıyla görev yapmış, hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekatı ile komuta-kontrol faaliyetleri başarıyla icra edilmiştir. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur. Tatbikata katılan kara unsurlarımız, bugün itibarıyla hava ve deniz yoluyla ülkemize geri intikal etmektedir. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz ise 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te temel deniz harekatı eğitimlerine yönelik icra edilecek Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026 Tatbikatı'na, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, 1 adet Amfibi Deniz Piyade Taburu, SAT/SAS timlerimiz, 3 adet Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve çıkarma araçları ile iştirak edecektir. Tatbikat kapsamında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Rotterdam/Hollanda'ya liman ziyareti yapan Görev Kuvvetimiz, 3-8 Mart tarihleri arasında Southtampton/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir."

SAVUNMA SANAYİİ Tuğamiral Aktürk, TSK'nın güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından 23-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen savunma ve güvenlik fuarı 'Enforce Tac 2026'ya katılım sağlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Sonitus şirketi işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'helikopter yakalama ve transfer sistemi', açık deniz karakol gemimizde icra edilen helikopter harekatında başarıyla test edilmiş, sistemin kalifikasyon süreci tamamlanmıştır." açıklamasında bulundu. Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK), kuruluşundan bu yana Türkiye'nin ekonomik gücü ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerine önemli katkılar sunduğunun altını çizen Aktürk, OYAK'ın 1 Mart'taki kuruluş yıl dönümünü kutladı. MSÜ'YE KADIN ADAY BAŞVURUSU ERKEK ADAYLARI GEÇTİ Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "25 Şubat'ta başlayan 'Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini' başvuruları 9 Mart'a kadar yapılabilecektir." dedi.

Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında, 340 bin 513'ü kadın olmak üzere 645 bin 402 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavının 1 Mart'ta gerçekleştirileceğini aktaran Aktürk, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yapılacak sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyor, sınava girecek gençlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu. SORULAR VE YANITLAR MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu. Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasının hatırlatılması üzerine konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı: "Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği, radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile saat 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." Türkiye'nin, bölgedeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan ABD'nin, İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.