Şarkıcı Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekmişti.

Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırmıştı.

Selena Gomez, eşi Benny Blanco'ya gelen tepkilerden bir gün sonra, onun için dokunaklı bir övgü mesajı paylaştı.

"HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"

Ünlü şarkıcı, kendisi ve Benny'nin defalarca öpüştüğü bir selfie videosuna "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum" ifadelerini not düştü.