        Haberler Dünyadan Selena Gomez, kirli ayaklarının görünümü ve gaz çıkarmasının ardından eşi Benny Blanco'ya aşkını ilan etti

        Selena Gomez'den eşi Benny Blanco'ya: Daha çok aşık oluyorum

        Benny Blanco'nun internet yayınındaki kirli ayakları ve kameraya göstere göstere gaz çıkarması, Selena Gomez hayranlarını kızdırmıştı. Gomez, tepkilerin ardından eşine her geçen gün daha çok aşık olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 12:16 Güncelleme:
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Şarkıcı Selena Gomez ile geçtiğimiz yıl evlenen müzik prodüktörü Benny Blanco, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekmişti.

        Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarının tepkisini çekmişti. Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırmıştı.

        Selena Gomez, eşi Benny Blanco'ya gelen tepkilerden bir gün sonra, onun için dokunaklı bir övgü mesajı paylaştı.

        "HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK AŞIK OLUYORUM"

        Ünlü şarkıcı, kendisi ve Benny'nin defalarca öpüştüğü bir selfie videosuna "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum" ifadelerini not düştü.

