Benny Blanco'nun kirli ayakları ve gaz çıkarması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı

Benny Blanco'nun kirli ayakları ve gaz çıkarması, Selena Gomez hayranlarını ayağa kaldırdı. 37 yaşındaki müzik prodüktörü, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı 'Friends Keep Secrets' adlı video yayınında, bir ara yalınayak şekilde kanepede uzanırken, ayak tabanı ve parmaklarının simsiyah oluşu dikkat çekti.

Videonun bir başka bölümünde ise herkesin duyabileceği şekilde kasten gaz çıkaran Blanco, Selena Gomez hayranlarını öfkelendirdi. 33 yaşındaki Gomez'i destekleyenler, eşinin davranışlarını ve görünümünü "İğrenç" olarak nitelendiren yorumlar yağdırdı.

Bir Gomez hayranı, "Onun kendisine dokunmasına izin verdiğine inanamıyorum" diye yazarken; bir başkası, "Dünyadaki onca erkek arasından neden onunla evlendin ki?" diye sordu.

REKLAM

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Selena'nın bununla nasıl başa çıktığını anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı Gomez hayranları, ünlü şarkıcıyı, eylül ayında evlendiği Benny Blanco'dan boşanmaya çağırdı. "Selena ondan boşanmalı ve daha iyisini bulmalı" sözleriyle öfkesini dile getirenler oldu.

Blanco, daha önce de kötü hijyen alışkanlıklarıyla dikkat çekmişti. Kasım 2024'te People dergisine verdiği röportajda, her gün duş almadığını itiraf etmişti. Blanco, "Tanıdığım bazı insanlar günde iki üç kez duş alıyor, ama bence bu şekilde ciltteki yağlar yenilenip nemlenmeye vakit bulamıyor" demişti.