Stellantis’e ağır 'elektrik' faturası: Yıllık zarar 22.3 milyar Euro

Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile doğan otomotiv grubu Stellantis, tarihindeki ilk yıllık zararını duyurdu.

2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıklanan şirketin net gelirleri yüzde 2 gerileyerek 153.5 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılında 22.3 milyar Euro net zarar açıklarken, söz konusu net zararın, elektrikli araç stratejisinin küçültülmesi kapsamında geçen yıl kaydedilen 25.4 milyar Euro'luk değer düşüklüğü ve giderlerden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, bir önceki yıl 5.5 milyar Euro kâr elde etmişti.

2026 yılı beklentilerini de duyuran Stellantis, net gelirlerde orta tek haneli yüzdesel artış ve düzeltilmiş faaliyet kâr marjında düşük tek haneli seviyelerde bir oran öngördüğünü bildirdi.

REKLAM

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ FAZLA İYİMSER TAHMİN ETTİK"

Stellantis CEO’su Antonio Filosa finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yılı sonuçlarımız, enerji dönüşümünün hızını fazla iyimser tahmin etmenin ve iş modelimizi müşterilerimizin elektrikli, hibrit ve içten yanmalı teknolojiler arasındaki tercih özgürlüğü etrafında yeniden konumlandırma ihtiyacının maliyetini yansıtıyor. 2026’da odak noktamız, geçmişteki uygulama eksikliklerini kapatmaya devam etmek ve yeniden kârlı büyümeye dönüş sürecimize ivme kazandırmak olacak" ifadelerini kullandı.

BORSADA SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ Sonuçlarının açıklanmasının ardından otomotiv grubunun Milano borsasında işlem gören hisseleri yüzde 24’e kadar gerileyerek 6.17 euroya indi ve Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. Paris’te işlem gören hisseler de yüzde 23.9 değer kaybetti. Kayıpların kalıcı olması halinde, Stellantis hisseleri tarihindeki en büyük günlük düşüşünü yaşaması bekleniyor. Cuma günkü sert satış dalgası, şirketin piyasa değerinden 5 milyar eurodan fazla silinmesine yol açmıştı. Stellantis, 2025’in ikinci yarısı için 19-21 milyar euro aralığında ön zarar açıkladı ve bu yıl temettü ödemeyeceğini bildirmişti. Şirketin en büyük yatırımcısı ve Agnelli ailesinin holdingi olan Exor hisseleri de yaklaşık yüzde 5 gerileyerek Amsterdam borsasında en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer aldı. REKLAM SATIŞLARA AMERİKA DOPİNGİ Stellantis'in 2025'teki satışları yıllık bazda 277 bin adet artarak yüzde 11 yükseldi ve 2.8 milyon araca ulaştı. Büyümedeki en güçlü katkı Kuzey Amerika’dan geldi. Kuzey Amerika’daki sevkiyatlar 231 bin adet artarak yıllık bazda yüzde 39 yükseldi.