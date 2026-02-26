Canlı
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği! Son dakika haberi! Dikkat çeken İslam ülkeleri gravürlü tablo | Son dakika haberleri

        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği

        MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 72 gülden oluşan bir çiçek ve bir tablo gönderdiği kaydedildi

        Giriş: 26.02.2026 - 13:50
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı.

        Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."

