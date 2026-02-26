Canlı
        Hacı Sabancı yeniden kez baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        Hacı Sabancı: Nazlı ile çok heyecanlıyız

        Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Üç aylık hamile olan Nazlı Sabancı, erkek bebek bekliyor

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 16:07
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

        Üç aylık hamile olan Nazlı Sabancı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Cemiyet dünyasının ünlü çiftinin, erkek bebek beklediği öğrenildi.

        HT Kulüp'ten Reşit Özet'e konuşan Hacı Sabancı; "Nazlı ile çok heyecanlıyız. Henüz isim düşünmedik. Kafamızda bir isim var ama daha netleşmedi. Sadece sağlıklı dünyaya gelmesi en büyük dileğimiz" dedi.

        Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar
        Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar Haberi Görüntüle
        Ayakkabısını bulamayınca cami görevlilerine saldırdı

        DİYARBAKIR'da gittiği camide teravih namazı sonrası ayakkabısını bulamayan kişi, tartıştığı görevlilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Hacı sabancı
        #Nazlı Sabancı
