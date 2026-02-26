2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya gelen çift, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Üç aylık hamile olan Nazlı Sabancı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Cemiyet dünyasının ünlü çiftinin, erkek bebek beklediği öğrenildi.

HT Kulüp'ten Reşit Özet'e konuşan Hacı Sabancı; "Nazlı ile çok heyecanlıyız. Henüz isim düşünmedik. Kafamızda bir isim var ama daha netleşmedi. Sadece sağlıklı dünyaya gelmesi en büyük dileğimiz" dedi.