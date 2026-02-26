Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

KYK'lı öğrenciler, sporcular ve gençlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı bu mübarek günleri gençlerimizin çok farklı şekilde, ruhuna, manasına uygun şekilde idrak ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem ve değer verdim. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Siz gençlerimizin coşkusu, enerjisi, dinamizmi ve samimi desteği siyasi mücadelemizin her döneminde motivasyon kaynağımız oldu. Bizi yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"SİZ GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ PAYA SAHİP"

Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi artırıyor. Siz gençlerle ilk günkü aşkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye savunma sanayi, turizm, eğitim, ticaret, sağlık, teknolojide hemen her alanda ülkemizde tarihi dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak ilerlemesinde daha müreffeh ve itibarlı ülke olmasında siz gençlerimiz çok önemli paya sahip.

"132 YENİ ÜNİVERSİTE AÇARAK ÜNİVERSİTE SAYIMIZI 208'E ÇIKARDIK" Türkiye pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği birçok atılıma imza atıyor. Savunma sanayimizde 3 bin 500'ü aşkın ter döken gençlerle mülaki olunca göğsüm kabarıyor. İstiklal Marşımızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençleri azmini, inancını kırmaya amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında atıyor. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla ülkemiz geneline yaygınlaştırdık. Gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du, bugün bu sayı 570'e ulaştı. Yüksek öğretimde 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 1 milyon yatak kapasitesine sahip, konforlu, güvenli, modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. "SEÇİLME YAŞINI 18'E DÜŞÜRDÜK" Seçilme yaşını 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı salonlar, yüze havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik. Eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağı olan tüm sporcularımıza cani gönülden tebrik ediyorum.