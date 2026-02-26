Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 19:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        KYK'lı öğrenciler, sporcular ve gençlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı bu mübarek günleri gençlerimizin çok farklı şekilde, ruhuna, manasına uygun şekilde idrak ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yapmaya önem ve değer verdim. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Siz gençlerimizin coşkusu, enerjisi, dinamizmi ve samimi desteği siyasi mücadelemizin her döneminde motivasyon kaynağımız oldu. Bizi yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere kalbi şükranlarımı sunuyorum.

        REKLAM

        "SİZ GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ PAYA SAHİP"

        Gözlerinizde parlayan umut ışıkları gücümüzü ve şevkimizi artırıyor. Siz gençlerle ilk günkü aşkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye savunma sanayi, turizm, eğitim, ticaret, sağlık, teknolojide hemen her alanda ülkemizde tarihi dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik olarak ilerlemesinde daha müreffeh ve itibarlı ülke olmasında siz gençlerimiz çok önemli paya sahip.

        "132 YENİ ÜNİVERSİTE AÇARAK ÜNİVERSİTE SAYIMIZI 208'E ÇIKARDIK"

        Türkiye pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği birçok atılıma imza atıyor. Savunma sanayimizde 3 bin 500'ü aşkın ter döken gençlerle mülaki olunca göğsüm kabarıyor. İstiklal Marşımızı tüm dünyada gururla dinleten bu ülkenin gençleri, TEKNOFEST gençleri azmini, inancını kırmaya amaçlayan türlü kirli kampanyalara rağmen inşallah gürül gürül yatağında atıyor. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla ülkemiz geneline yaygınlaştırdık. Gençlik merkezlerimizin sayısı 9'du, bugün bu sayı 570'e ulaştı. Yüksek öğretimde 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 1 milyon yatak kapasitesine sahip, konforlu, güvenli, modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

        "SEÇİLME YAŞINI 18'E DÜŞÜRDÜK"

        Seçilme yaşını 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı salonlar, yüze havuzları, atletizm pistleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimizin en fazla madalya sayısına ulaştık. Kadın sporcuların katılımını özellikle teşvik ettik. Eğitim, siyaset, spor, sanayi, teknoloji dahil her alanda siz gençlerin yanında olmaya, önünüzü açmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Ülkemize getirdikleri madalyalarla kıvanç kaynağı olan tüm sporcularımıza cani gönülden tebrik ediyorum.

        "KENDİNİ MİLLETTEN ÜSTÜN GÖREN HİÇ KİMSE ÜVEY EVLAT, PARYA MUAMELESİ YAPAMAZ"

        Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız. Türkiye'nin gençleri olarak birlik içinde, sevgi, kardeşlik, muhabbet, dostlukla bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır. Sizler hepiniz, her biriniz bu milletin öz be öz evlatlarısınız. Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşını artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, parya muamelesi yapamaz.

        Hiç kimse kendi öz yurdunuzda kılık kıyafet, inanç, siyasi görüşünüzden dolayı size parmak sallayamaz. Eski Türkiye'de çatışma ve gerilimden beslenenlerin aranıza nifak sokmasına lütfen müsaade etmeyin. Her birinizden ülkenize, milletinize, aziz milletimizin kadim ve köklü değerlerine sahip çıkmanızı istiyorum. Sizlerden çok çetin mücadeleler neticesinde ülkemizin 23 yıllık kazanımlarını koruyup, kollamanızı rica ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcınız olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar geri geliyor! Hangi illere kar yağacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düştüğünü belirterek, kar yağışı beklenen illeri açıkladı

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!