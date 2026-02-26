Canlı
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası! | Son dakika haberleri

        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!

        Kayseri'de yaklaşık 3 yıl önce kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açılan davada karar çıktı ve tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 17:16
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü, 121 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, her iki tarafın avukatları katıldı.

        CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, kamyon sürücüsü A.Ö'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

        Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sürücü A.Ö'ye verdiği hapis cezasını 121 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.

        Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        Fotoğraf: İHA

