        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar: Bu sene o sene olacak, inşallah şampiyon oluruz!

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, HT Spor'a özel açıklamalarda buldunu. Tecrübeli isim, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in yönelttiği soruları yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 18:27
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!

        Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mesut Özil, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Eski yıldız Özil, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtladı.

        İşte Mesut Özil'in HT Spor'a özel açıklamaları:

        "Gazzeliler her zaman kalbimizde, gönlümüz de. İsrail orada çok büyük darbelerle, katliam yaparak kardeşlerimizin hayatını, bebeklerin de canını aldı. İnşallah barışı sağlarız diye umut ediyorum. Artık huzur gelsin; yaşadıkları çok feci bir durum. Her zaman dua ediyoruz. Rabbim inşallah bu mübarek Ramazan ayında Gazzeli kardeşlerimizin elinden tutsun ve huzuru bulmalarını nasip etsin."

        "Teknik direktörlük veya yöneticilik kariyeri düşünüyor musun?"

        Mesut Özil: Şu anlık profesyonel hayattan biraz uzak kalmak istiyorum. O yüzden şu anda hocalık da yapmak istemiyorum. En büyük hedeflerimden biri akademi kurmaktı. Ümraniye’de inşaat başladı. İnşallah 1 sene sonra akademim biter diye umut ediyorum. Türkiye'de ihtiyaç olan şu: Akademide bir sistemle ilerlemek. Avrupa’daki ülkelere baktığımızda Belçika ve Hollanda’yı birleştirdiğimizde 13 milyon nüfus var. Türkiye’de ise sadece İstanbul’un nüfusu 16 milyon. Burada altyapıda güzel bir sistem kurduğumuzda Avrupa’dan daha yetenekli oyuncular çıkaracağımızı düşünüyorum.

        "BU SENE O SENE OLACAK, İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

        "Şampiyonluk yarışı heyecanlı geçiyor. Benim umudum, Fenerbahçe’nin keşke son dakikada o golü yememesi ve 3 puanı almasıydı. Üzüldüm. 90+4’te attık, son anda yedik. Fenerbahçeli olarak sinirlendim, üzüldüm. Sezon uzun bir maratondur. Beşiktaş düzeldi, Trabzonspor’u da beğeniyorum. İnşallah bu sene o sene olur; kalbim ve gönlüm Fenerbahçe’den yana. İnşallah Şampiyon oluruz."

        "FUTBOLU BIRAKTIM, HUZURU BULDUM"

        "Futbola baktığımda, 'Ben bunu daha iyi yapardım' gibi düşünceler aklımdan geçiyor. Ama ben futbolu bıraktım, huzuru buldum; şu anda daha rahatım. Dışarıdan seyretmek daha keyifli oluyor."

        94 yıl sürdü: Uzun soluklu tapu davasının yargılama süreci Habertürk'te

        Türkiye'de bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlanarak yargı tarihine geçti. Yaklaşık bin tarafı olan mülkiyet uyuşmazlığı davasının onlarca yıllık yargılama süreçlerinde neler yaşandı? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

