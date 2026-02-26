Canlı
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı

        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin bağışlarıyla, İsrail saldırılarında evlerini kaybeden Filistinliler için Gazze'nin kuzeyinde kurulan ikinci çadır kent hizmete açıldı

        26.02.2026 - 18:46
        Yıldız Tilbe'nin yaptığı bağışla, İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinlilerin kalması için kurulan ikinci çadır kentin açılışı yapıldı. İsrail saldırılarının yoğun hedefi olan Muhaberat bölgesindeki yeni yerleşim alanı hizmete açıldı.

        Yetkililer, kampta 90'dan fazla yerinden edilmiş Filistinli ailenin yaşadığını ve kampın 80 çadırdan oluştuğunu açıkladı. Kamp alanında bir mutfak, bir mescit ve küçük bir okulun yanı sıra su temini ve güneş enerjisi sistemi de bulunuyor.

        Gazze'deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği ve Kudüs Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle; altyapının büyük ölçüde çöktüğü ve uzun süre yaşamanın mümkün görülmediği bölgede kurulan çadır kent, Cibaliye Belediye Başkanı Mazen en-Neccar ve Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar’ın katılımlarıyla açıldı.

        "GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİN ONURUNU KORUYOR"

        Cibaliye Belediye Başkanı Mazen en-Neccar, açılışta yaptığı konuşmada Ramazan ayına vurgu yaparak, kampın hayır ve dayanışma ruhunun bir sonucu olduğunu söyledi. En-Neccar, "Bugün mübarek Ramazan ayındayız; hayır, bağış ve bereket ayındayız. Bu kampın kurulmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Mevedde ve Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

        Bölgenin daha önce tamamen yıkıma uğrayıp harabeye dönmüş olduğunu belirten en-Neccar, "Burası yaşamanın mümkün olmadığı bir alandı. Şimdi ise Gazze sahilinde düzenli bir kamp haline geldi. İçinde mescit, tuvaletler, okul ve sağlık birimi bulunuyor. Bu durum, güneyden kuzeye geri dönmek isteyen aileleri teşvik ediyor ve Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin onurunu koruyor." ifadelerini kullandı. En-Neccar, projenin sadece barınma değil, sosyal ve insani toparlanma açısından da önem taşıdığını ifade etti.

        "KAMPTAKİ AİLELER, KİŞİSEL MAHREMİYETLERİNİ KORUYABİLECEK BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞTU"

        Gazze’deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar ise kampın Yıldız Tilbe’nin bağışlarıyla bölgede açılan ikinci kamp olduğunu belirtti. Sukkar, iki hafta önce Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nde 'Yıldız (1)' kampını açtıklarını hatırlatarak, Gazze’nin kuzeyinde kalıcı ve düzenli bir yerleşim alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Sukkar, "Kamp 80 çadırdan oluşuyor. Her çadırın kendine ait banyosu var. Ayrıca mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor. Bu bölgede altyapı tamamen yoktu; su ve elektrik bulunmuyordu. Biz burada hem ibadet alanı hem eğitim alanı hem de gıda desteği sağlayacak bir sistem kurduk" diyerek, kampın teknik özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

        Her aileye yaklaşık 65 metrekarelik alan tahsis edildiğini belirten Sukkar, bunun ailelerin mahremiyet ve korunma ihtiyacını karşılamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Kamp bünyesinde kurulan aşevinin özellikle Ramazan ayında aktif olacağını belirten Sukkar, gıda desteğinin kesintisiz sürdürülmesi için planlama yaptıklarını kaydetti. Sukkar, "Ramazan ayı boyunca burada yaşayan ailelere düzenli gıda sağlanacak. Ramazan'dan sonra da aşevi faaliyetlerini sürdürerek yiyecek ve içecek temin etmeye devam edeceğiz" dedi.

