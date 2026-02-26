Canlı
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir" | Dış Haberler

        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"

        ABD ile İran arasındaki müzakereler İsviçre'nin Cenevre şehrinde sürerken, İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:28
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"

        İranlı bir yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." dedi.

        Al Jazeera’ye açıklama yapan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey bir yetkili, "Çözüm önerimiz, nükleer silah istemediğimizi kanıtlayan teknik ve pratik yollar ve veriler içermektedir. Önerimiz, uranyum zenginleştirmenin egemen bir hak olduğunu teyit etmekte ve sınırlı bir süre için zenginleştirmeye geçici bir dondurma önermektedir." dedi.

        Görüşmelerin İran'ın füze kapasitesi ya da savunma kapasitesiyle ilgili olmadığını belirten İranlı yetkili, "Zenginleştirmeyi kalıcı olarak sıfırlama, nükleer tesisleri sökme ve uranyum stoklarını devretme ilkesi tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Önerilerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde uranyum stoklarının düşük zenginleştirme seviyelerine indirilmesini ve "özellikle ekonomik boyutta ortak çıkarların" sağlanması yönünü içerdiğini söyleyen yetkili, "Cenevre'deki önerimiz siyasi olarak ciddi, teknik olarak yaratıcı ve derhal bir anlaşmaya varmak için gereken her şeyi içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Yetkili, sundukları önerinin esas olarak ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ABD'nin endişelerinin giderilmesine odaklandığını belirtti.

        MÜZAKERELER VERİLEN ARANIN ARDINDAN SÜRÜYOR

        İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer müzakerelerin üçüncü turu kapsamındaki görüşmeler verilen aranın ardından devam ediyor.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığında Cenevre'de mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor.

        Cenevre polisi, delegasyonların ayrıldığı sırada rezidansın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.

        Heyetler, bu sabah başlayan ve yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan Umman Büyükelçiliği rezidansından ayrılmıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

