Okan Buruk HT Spor'a konuştu: Son 16'ya kalmak Türk futbolu için çok değerli
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza atan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yurda dönüşte HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Son 16'ya kalmanın Türk futbolu açısından çok değerli olduğunu belirten Buruk, "Son 16'da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16'da, bu da bence çok önemli" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-2 ynilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Galatasaray yurda döndü.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkış kapısında HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlarken, son 16'ya kalmalarının Türk futbolu açısından önemine değindi.
Deneyimli teknik adam, "Son 16’ya kalmamız, Türk futbolu için çok değerli; bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.
"ÖNEMLİ BİR İŞ BAŞARDI OYUNCULARIM"
Kura çekimi öncesi rakip olarak herhangi bir tercihinin olmadığını da belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:
"Kurada bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak. Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardı oyuncularım; öncelikle onları tebrik etmek gerekiyor. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16’da, bu da bence çok önemli."