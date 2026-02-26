UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-2 ynilmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Galatasaray yurda döndü.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkış kapısında HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtlarken, son 16'ya kalmalarının Türk futbolu açısından önemine değindi.

Deneyimli teknik adam, "Son 16’ya kalmamız, Türk futbolu için çok değerli; bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.

🦁 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya dönüşü HT Spor’a açıklamalarda bulundu



🎙️ Okan Buruk: Kurada bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra… pic.twitter.com/tzvjMyUvBh — HT Spor (@HTSpor) February 26, 2026

"ÖNEMLİ BİR İŞ BAŞARDI OYUNCULARIM"

Kura çekimi öncesi rakip olarak herhangi bir tercihinin olmadığını da belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kurada bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak. Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardı oyuncularım; öncelikle onları tebrik etmek gerekiyor. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16’da, bu da bence çok önemli."