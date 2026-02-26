Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

SAAT: 23.00

STAT: City Ground

HAKEM: Maurizio Mariani

YAYIN: TRT 1

NOTTINGHM FOREST: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.

7 EKSİK

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemiyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamadı.

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.