        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

        Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 21:48
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

        SAAT: 23.00

        STAT: City Ground

        HAKEM: Maurizio Mariani

        YAYIN: TRT 1

        NOTTINGHM FOREST: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

        FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.

        7 EKSİK

        Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemiyor.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

        Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamadı.

        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

        Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

        Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

        Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

