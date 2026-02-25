Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe idmanında!

Galatasaray'da yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılma kararı alan 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

💥 Çağrı Hakan Balta'nın, Fenerbahçe ile idmanından ilk görüntüleri!



🔗 @1esrakose pic.twitter.com/jD032nGmuF — HT Spor (@HTSpor) February 25, 2026

F.BAHÇE, G.SARAY'A 3-4 MİLYON TL YETİŞTİRİCİLİK BEDELİ ÖDEYECEK

Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta için Galatasaray’a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncu 18 yaşına bastığında (15 Mayıs) Galatasaray’a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.