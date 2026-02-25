Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe idmanında!
Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 17 yaşındaki genç santrfor Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray'da yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılma kararı alan 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
F.BAHÇE, G.SARAY'A 3-4 MİLYON TL YETİŞTİRİCİLİK BEDELİ ÖDEYECEK
Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta için Galatasaray’a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.
Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncu 18 yaşına bastığında (15 Mayıs) Galatasaray’a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.
