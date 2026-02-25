Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe idmanında! - Futbol Haberleri

        Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe idmanında!

        Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan 17 yaşındaki genç santrfor Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe idmanında!

        Galatasaray'da yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılma kararı alan 17 yaşındaki Çağrı Hakan Balta, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

        F.BAHÇE, G.SARAY'A 3-4 MİLYON TL YETİŞTİRİCİLİK BEDELİ ÖDEYECEK

        Fenerbahçe, Çağrı Hakan Balta için Galatasaray’a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.

        Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncu 18 yaşına bastığında (15 Mayıs) Galatasaray’a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi