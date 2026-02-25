Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'dan Hakan Çalhanoğlu müjdesi!

"PRESTİJLİ KULÜPLER ONU TAKİP EDİYORDU AMA O BİZİ SEÇTİ"

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Noa Lang ile ilgili de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor.”