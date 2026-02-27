Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Tuğçe Tayfur, boşanma aşamasında olduğu Muhammet Aydın ile birlikte Nişantaşı'ndaydı. Birlikte yürürken görüntülenen ikiliden Aydın, basın mensuplarını fark edince rahatsız oldu.

Kendisini çeken kameramana "Şunu kapatsana" diye çıkışan Muhammet Aydın'a Tuğçe Tayfur'dan sert bir yanıt geldi.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın'a "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" şeklinde çıkıştı. Aydın, bunun üzerine Tayfur'a "Hangi yaptıklarım?" diyerek, karşılık verdi.

Muhammet Aydın'ın bu yanıtına daha çok sinirlenen Tuğçe Tayfur, "Aldatmalarından bahsediyorum" diyerek çıkıştı.

"BARIŞMA YOK"

Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ifade ederek, "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" dedi.

Öte yandan merhum sanatçı Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009'da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe'yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019'da noktaladı. Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı.