        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Başımız dik bir şekilde elendik! - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco: Başımız dik bir şekilde elendik!

        Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı İngiltere'de 2-1 mağlup etti ancak ilk maçtaki 0-3'lük yenilgi nedeniyle Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda veda etti. Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 01:49
        1

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İşte Tedesco'nun açıklamaları:

        2

        "FENERBAHÇE İLE ÇOK GURUR DUYUYORUM"

        "İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı."

        3

        "TAKIM BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDI!"

        "Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!"

        4

        "3'LÜ OYNAYABİLİRİZ"

        "4'lü oynayabiliriz, 3'lü oynayabiliriz. 3'lü defansif diyorlar ama gerçek öyle değil. Bu sizin yorumunuz ve sahaya nasıl yansıttığınızla alakalı. Bugün kanat beklerimiz çok ofansif oyunculardı. Bu oyuncularla oynarsanız tamamen ofansif oluyorsunuz, bu akşam olduğu gibi."

        5

        "NENE MAÇTA DARBE ALDI"

        "Nene maçta darbe aldı. Birkaç hafta hamstring kasında sıkıntısı oldu. Tam hatırlayamıyorum, çünkü çok fazla sıkıntı yaşadık. Yarın detaylı şekilde durumuna bakacağız."

        6

        "BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE ELENDİK"

        "Soyunma odasındaki atmosfer çok iyiydi maçtan sonra. Cesur bir oyun oynadık. Turu Kadıköy'de kaybetmiştik. Teknik direktörleri yeni gelmişti ve normalin üstünde performans sergilediler. Biz de normalin altında kaldık. Tüm bunları düşününce ilk maç 3-0 bitti. Bugün olgun oynadık, pozisyonlar ürettik. 2'inci golü daha erken bulabilirdik, ilk yarıda atabilirdik. İçinde bulunduğumuz durum bu, kabul etmeliyiz. Elendik ama başımız dik şekilde elendik."

        7
