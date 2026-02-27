Canlı
        Oğuz Çetin ve Gürcan Bilgiç, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını yorumladı

        Oğuz Çetin ve Gürcan Bilgiç, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını yorumladı

        HT Spor'un usta yorumcuları Oğuz Çetin ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında sergilediği performansı değerlendirdi.

        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Birçok eksikle sahaya çıkan sarı-lacivertliler ortaya koyduğu futbolla alkış topladı.

        HT Spor'un usta yorumcuları Oğuz Çetin ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki performansını 'Dakika 90' programında değerlendirdi. İki isim de sarı-lacivertlilerin performansı için övgü dolu ifadeler kullandı.

        OĞUZ ÇETİN: KAYBETMİŞ OLSA DA GÜVEN TAZELEDİ

        "Bu maçtan Fenerbahçe çok kazançlı çıktı. Her ne kadar turu kaybetmiş olsa da tekrar güven tazeledi. Çünkü bu rakibe kendi taraftarının önünde yenilmişti; oyun çok kötüydü. İngiltere’de deplasmanda rakibi öyle ya da böyle 2-1 yenerek bu turdan elenmiş oldu."

        "Tedesco, 'Nottingham maçına, oyunu domine eden ve fazlaca ofansif oyuncularla oynayarak gol atma' stratejisiyle çıkacağını beyan etmişti. Bu maç şunu gösterdi: Genel itibarıyla bir takımda Talisca varken, artı bir santrfor ve Asensio’lu oyun; oyun kurulumunu, takımın dinamizmini bozuyor ve agresifliğini düşürüyor. Bu handikaplardan uzaklaşacak bir maç gördü"

        GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE TURU KAYBETTİ, ÇOK ŞEY KAZANDI

        "Fenerbahçe bu maç özelinde sadece turu kaybetti, çok şey kazandı. Tedesco da, 'Bu gibi durumlar, şans bulamayan oyuncular için önemlidir' dedi. Bir nevi krizi fırsata çevirmek. Ederson’un sakatlığı, Mert’in listeye yazılamaması Tarık’a şans getirdi. Çocuk da çıktı, sonuna kadar değerlendirdi"

