Samsunspor: 4 - Shkendija: 0 | MAÇ SONUCU
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Samsunspor'da goller 53. dakikada Olivier Ntcham, 70. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ile 90+2. dakikalarda Marius Mouandilmadji'den geldi. Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Kura çekimi yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-0 kazandı.
Rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ YARIN
Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
SEZONUN 10. AVRUPA KUPASI MAÇI
Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 10 maçında 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.
Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, sahasında da kazandı ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK VARDI
Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamadı.
Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.
45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0
79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0
88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.