UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-0 kazandı.

Rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Samsunspor'da goller 53. dakikada Olivier Ntcham, 70. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ile 90+2. dakikalarda Marius Mouandilmadji'den geldi. KURA ÇEKİMİ YARIN Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi yarın TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükseldi. Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

SEZONUN 10. AVRUPA KUPASI MAÇI Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 10 maçında 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti. REKLAM Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, sahasında da kazandı ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.