        Haberler Magazin Metin Özülkü, kalça protezi ameliyatı oldu- Magazin haberleri

        Metin Özülkü, kalça protezi ameliyatı oldu

        Usta sanatçı Metin Özülkü, yıllardır ertelediği kalça protezi ameliyatını oldu. Hastane odasından ailesiyle fotoğraf paylaşan Özülkü, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Kalça protezi ameliyatı oldu

        Metin Özülkü, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir ertelediği kalça protezi ameliyatını gerçekleştirdiğini duyuran Özülkü, operasyonun başarıyla geçtiğini belirtti.

        Hastane odasında eşi Eda Özülkü ve ikizleri Baran ile Volkan’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı; sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda.

