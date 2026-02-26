Metin Özülkü, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir ertelediği kalça protezi ameliyatını gerçekleştirdiğini duyuran Özülkü, operasyonun başarıyla geçtiğini belirtti.

Hastane odasında eşi Eda Özülkü ve ikizleri Baran ile Volkan’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı; sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda.