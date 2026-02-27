HST Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5,5 milyar TL’lik suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya kapsamındaki mevcut deliller doğrultusunda, HST Holding A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketleri incelendi.

SANAL POS TEMİN ETTİ

Yapılan incelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol isimli yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu belirlendi.

Açıklamada, söz konusu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı, bu şekilde şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 yılları arasında toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.