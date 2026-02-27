Canlı
        Galatasaray ve Samsunspor turladı, Fenerbahçe veda etti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        Galatasaray ve Samsunspor turladı, Fenerbahçe veda etti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u, Samsunspor Konferans Ligi'nde Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe ise deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yenmesine rağmen toplam skorda 4-2 geride olduğu için elendi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu geride kaldı. Bu turda Türkiye'den 3 takım sahne aldı.

        2

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabı rövanşında İtalyan ekibi Juventus'a konuk oldu. İlk maçı temsilcimiz 5-2 kazanmıştı. Rövanşın normal süresi Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erince uzatmalara geçildi. Uzatmalarda Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'la goller bulan Aslan, 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen taraf oldu.

        3

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise 3-0 kaybettiği ilk mücadelenin rövanşında Nottingham Forest'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 yenmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etti. elendi. Fenerbahçe elenmesine karşın aldığı galibiyetle UEFA ülke puanına katkı yaparak Avrupa defterini kapattı.

        4

        UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor ise, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle 1-0 kazanırken, rövanş karşılaşmasından da Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji'nin (2) golleriyle 4-0 galip ayrıldı.

        5

        Avrupa kupalarında son 16 play-turunun sona ermesinin ardından gözler bir kez daha Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısını ve oynayacakları ön eleme sayısına doğrudan etkiyen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

        İşte güncellen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        6

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        7

        1. İngiltere - 113.130

        8

        2. İtalya - 98.303

        9

        3. İspanya - 921359

        10

        4. Almanya - 88.545

        11

        5. Fransa - 80.141

        12

        6. Portekiz - 69.266

        13

        7. Hollanda - 67.012

        14

        8. Belçika - 61.850

        15

        9. TÜRKİYE - 51.075

        16

        10. Çekya - 48.325

