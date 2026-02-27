Galatasaray ve Samsunspor turladı, Fenerbahçe veda etti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise 3-0 kaybettiği ilk mücadelenin rövanşında Nottingham Forest'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 yenmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etti. elendi. Fenerbahçe elenmesine karşın aldığı galibiyetle UEFA ülke puanına katkı yaparak Avrupa defterini kapattı.