Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Sırbistan: 78 - Türkiye: 82 | MAÇ SONUCU (12 Dev Adam doludizgin) - Basketbol Haberleri

        Sırbistan: 78 - Türkiye: 82 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 3. haftasında deplasmanda Sırbistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam müsabakayı 78-82 kazanarak grupta 3'te 3 yaptı ve yoluna doludizgin devam etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2026 - 23:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam doludizgin!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

        Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

        Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma uygulayarak Sırbistan'ın sayı bulmasına izin vermeyen A Milli Takım, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Sırbistan, basit hatalar yapan Türkiye karşısında Dobric'in basketiyle 8. dakikada farkı 1'e indirdi: 11-12. Kalan bölümde Cedi Osman'ın kaydettiği basketler ve yaptığı asistlerden gelen sayılarla farkı yeniden açan milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

        REKLAM

        Çok istekli başladığı ikinci çeyrekte 5 oyuncusundan skor katkısı alan Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 27-29. Üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, soyunma odasına 45-31 önde gitti.

        Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı korudu. Son 2 dakika 25 saniyede 11-0'lık seri yakalayan Sırbistan, bitime 2 saniye kala farkı 3'e indirdii: 54-57. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 üstün girdi.

        Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

        REKLAM

        Salon: Aleksandar Nikolic

        Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

        Sırbistan: Dobric 17, Miljenovic 10, Kalinic 2, Tanaskovic 5, Mitrovic 7, Davidovac 6, Ristic 3, Momirov 3, Novak 6, Markovic 19, Lakic

        Türkiye: Cedi Osman 16, Tarık Biberovic 22, Metecan Birsen, Ercan Osmani 8, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 7, Berk Uğurlu 6, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 6

        1. Periyot: 13-22

        Devre: 31-46

        3. Periyot: 54-57

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da gençlerin metroda tehlikeli oyunu kamerada

        Bursa'da gece saatlerinde metroda kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Seyir halindeki metro vagonunda bulunan iki gencin, çevredekileri rahatsız eden sıra dışı hareketler yaptığı anlar kameralara yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası