        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... - Futbol Haberleri

        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!

        "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Şike ve Teşvik Primi" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

        İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        MERT HAKAN YANDAŞ'A 17 YIL 10 AY HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

        Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen aynı iddianamede şüpheli oldu. İddianamede özetle Mert Hakan Yandaş’ın müsabakada taraf olmasına rağmen, Ersen Dikmen aracılığıyla bahis oynayarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.

        Yandaş ve Dikmen’in “Şike ve Teşvik Primi” ile “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        İddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        İşte 34 kişinin yer aldığı şüpheliler listesi:

        Erkan Arslan – Hakem

        Nevzat Okat – Hakem

        Yakup Yapıcı – Hakem

        Ahmet Kıvanç Kader – Hakem/Avukat

        Nurullah Bayram – Hakem

        Baran Karaman – Hakem

        Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrük)

        Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

        Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

        İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

        Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

        Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

        Faruk Can Genç – Futbolcu (Vanspor)

        Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

        Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

        Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

        Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

        Bahattin Berke Demircan – Futbolcu (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)

        Doğukan Çınar – Futbolcu (Tirespor)

        Eyüp Can Temiz – Futbolcu (Niğde Belediyespor)

        Furkan Demir – Futbolcu

        Gökhan Payal – Futbolcu (Erbaaspor)

        İbrahim Yılmaz – Futbolcu

        Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

        Ergün Nazlı – Futbolcu

        Hamit Bayraktar – Futbolcu

        Hüseyin Aybars Tüfekçi – Futbolcu

        İlke Tankul – Futbolcu

        Mert Aktaş – Futbolcu

        İsmail Karakaş – Futbolcu

        Tufan Kelleci – Futbolcu

        Buğra Cem İmamoğulları – TFF Yetkilisi

        Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

        Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş’ın kupon yaptırdığı kişi (Fenerbahçe Kongre Üyesi)

