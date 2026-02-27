Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Şike ve Teşvik Primi" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
MERT HAKAN YANDAŞ'A 17 YIL 10 AY HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME
Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen aynı iddianamede şüpheli oldu. İddianamede özetle Mert Hakan Yandaş’ın müsabakada taraf olmasına rağmen, Ersen Dikmen aracılığıyla bahis oynayarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları ileri sürülüyor.
Yandaş ve Dikmen’in “Şike ve Teşvik Primi” ile “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianameler, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İşte 34 kişinin yer aldığı şüpheliler listesi:
Erkan Arslan – Hakem
Nevzat Okat – Hakem
Yakup Yapıcı – Hakem
Ahmet Kıvanç Kader – Hakem/Avukat
Nurullah Bayram – Hakem
Baran Karaman – Hakem
Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrük)
Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
Faruk Can Genç – Futbolcu (Vanspor)
Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
Bahattin Berke Demircan – Futbolcu (Beyoğlu Yeni Çarşıspor)
Doğukan Çınar – Futbolcu (Tirespor)
Eyüp Can Temiz – Futbolcu (Niğde Belediyespor)
Furkan Demir – Futbolcu
Gökhan Payal – Futbolcu (Erbaaspor)
İbrahim Yılmaz – Futbolcu
Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu
Ergün Nazlı – Futbolcu
Hamit Bayraktar – Futbolcu
Hüseyin Aybars Tüfekçi – Futbolcu
İlke Tankul – Futbolcu
Mert Aktaş – Futbolcu
İsmail Karakaş – Futbolcu
Tufan Kelleci – Futbolcu
Buğra Cem İmamoğulları – TFF Yetkilisi
Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş’ın kupon yaptırdığı kişi (Fenerbahçe Kongre Üyesi)