Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü, giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, kente atanan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da sanal medyadan paylaşıldı.

Mehmet Emin Korkmaz, Güneş hakkında giydiği geleneksel kıyafetlere yönelik sanal medyada paylaşımlarda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla soruşturma başlatıp, gözaltı kararı verdi. Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Eskişehir Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp, Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunan Mehmet Emin Korkmaz hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.