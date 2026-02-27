Canlı
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi'ne ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:04
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

        Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

        İhale, 24 Mart’ta saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        Pakistan'dan Kabil'e saldırı

        Pakistan güvenlik güçleri, Kabil'de gerçekleşen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

