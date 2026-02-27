Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Beşiktaş, gelecek sezon 10+4 olarak uygulanması planlanan yabancı kuralının 10+5 şeklinde düzenlenmesi için başvuru yaptı. Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenilirken Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısını azaltma politikası doğrultusunda söz konusu talebe şu aşamada olumlu yaklaşmadı.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Beşiktaş'tan yabancı kuralına dair önemli bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon 10+4 olacak olan yabancı kuralının +5 olması için başvuru yaptı.

        Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenildi.

        Devre arasında U23 kontenjanına yönelik kritik hamleler yapan siyah-beyazlılar, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde.

        Bu sezon 12+2 olan yabancı kuralı, 2026-2027 sezonunda ise 10+4 olacak.

        TFF OLUMSUZ BAKIYOR

        Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebe şimdilik olumlu dönüş yapmadı. TFF cephesinden, "Bu başvuru Kulüpler Birliği kararı olarak bize geldi. Biz yabancı sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Böyle bir isteğe olumlu bakmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar ile susuzluğunu gideren sincap kamerada

        Bursa Uludağ'da su ihtiyacını duvar üzerindeki kar birikintisi ile karşılayan sincap kameraya yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı