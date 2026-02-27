Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

Beşiktaş'tan yabancı kuralına dair önemli bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon 10+4 olacak olan yabancı kuralının +5 olması için başvuru yaptı.

Beşiktaş'la birlikte Süper Lig'den birçok kulübün de bu öneriye destek verdiği öğrenildi.

Devre arasında U23 kontenjanına yönelik kritik hamleler yapan siyah-beyazlılar, genç yabancı oyuncu kontenjanının Türk futboluna daha fazla katkı sunacağı görüşünde.

Bu sezon 12+2 olan yabancı kuralı, 2026-2027 sezonunda ise 10+4 olacak.

TFF OLUMSUZ BAKIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebe şimdilik olumlu dönüş yapmadı. TFF cephesinden, "Bu başvuru Kulüpler Birliği kararı olarak bize geldi. Biz yabancı sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Böyle bir isteğe olumlu bakmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.